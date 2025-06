Può arrivare dalla Sampdoria, che ha appena ottenuto in maniera rocambolesca la salvezza in Serie B, il prossimo acquisto del Cagliari. Si tratta di Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002 dei blucerchiati che interessa ai rossoblù: la trattativa può essere impostata con uno scambio con il portiere Simone Scuffet, che rientra (ma solo di passaggio) dal prestito al Napoli.

Riccio è un prodotto del settore giovanile della Juventus, con cui ha giocato in Serie C con la formazione Next Gen per un totale di 58 partite fra il 2021 e il 2023. Nel 2023-2024 il salto di categoria per disputare la Serie B, col Modena, dove è stato allenato da due ex Cagliari: prima Paolo Bianco e poi, nel finale di stagione, Pierpaolo Bisoli. Coi gialloblù 24 presenze tutte in campionato. Un anno fa la Juventus l’ha ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria, dove ha collezionato 28 apparizioni e 1 gol. Era in campo da titolare e per intero in entrambe le recenti partite dei playout con la Salernitana.

L’arrivo di Riccio potrebbe essere il primo acquisto di Guido Angelozzi come direttore sportivo del Cagliari, dopo l’annuncio del nuovo incarico.

In uscita Kingstone Mutandwa è andato in prestito con diritto di riscatto al Ried, formazione austriaca, con l’ufficialità arrivata nelle scorse ore.

Giovedì mattina alle 11.30 la conferenza stampa del presidente Tommaso Giulini.

© Riproduzione riservata