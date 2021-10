Piove sul bagnato in casa Cagliari, che dopo la sconfitta di Firenze mercoledì sera ospita la Roma alla Unipol Domus e ha i giocatori contati per affrontare la squadra di Mourinho.

Oltre ai soliti Dalbert e Walukiewicz, assenti anche Strootman (alle prese con un affaticamento ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare la partita di Firenze), Caceres e Nandez, che si sono infortunati proprio durante il match di domenica.

Mazzarri recupera Oliva e spera in un rientro fulmineo di Godin.

Oggi la squadra è tornata al lavoro ad Asseminello. A riposo Nandez, che ha un fastidio alla coscia, e Caceres (botta alla caviglia sinistra), personalizzato per Walukiewicz, Ceter e Strootman. E’ tornato in gruppo Oliva, parzialmente in gruppo Godin. Ancora terapie invece per Dalbert.

L’allenamento è stato diviso in due gruppi. I giocatori che hanno totalizzato più minuti hanno svolto un lavoro di scarico, per gli altri la seduta ha compreso un’attivazione in campo, esercitazioni tecniche e partitella.

