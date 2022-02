Un punto col Napoli non è certo da buttare ma è un Walter Mazzarri che vede il bicchiere mezzo vuoto quello che esce dalla Unipol Domus.

"Abbiamo fatto una grande gara come contro la Fiorentina, abbiamo fatto tutto noi. Cinque o sei palle gol clamorose, meriteremmo 5 o 6 punti in più in classifica”, dichiara il mister.

Il tecnico mastica amaro e recrimina per un rigore che a suo avviso manca ai sardi per fallo di mano di Mario Rui: "Sozza ha fischiato fallo in attacco ma il giocatore si è lasciato cadere appena ha capito che non sarebbe arrivato sulla palla - afferma ai microfoni di Dazn -. Non c'era fallo, Altare non ha fatto nulla. Il rigore è clamoroso, Sozza ha fatto una grande partita ma il Var doveva intervenire".

Sull’ottimo momento della squadra, che nel 2022 ha perso solo una volta: "Abbiamo avuto coraggio sul mercato, ho dato le linee guida e la società mi ha seguito. In poche gare abbiamo stravolto la squadra, sono arrivati ragazzi funzionali al nostro calcio".

