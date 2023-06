Pierpaolo Marino a fine mese concluderà il proprio incarico di direttore dell'area tecnica dell'Udinese.

A quanto riferito su twitter da Udinese Tv il contratto in scadenza al 30 giugno non sarà rinnovato e le due parti si separeranno. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare a ore.

Marino è stato dirigente dell'Udinese in due distinte fasi: la prima dal 1998 al 2004, periodo in cui i friulani conquistarono diverse qualificazioni europee e addirittura un terzo posto in Serie A; la seconda dal 2019 a oggi.

Per il ruolo di direttore sportivo starebbe per arrivare a Udine Federico Balzaretti, che ha ricoperto il medesimo incarico negli ultimi due anni al Vicenza di Renzo Rosso, in Serie C.

