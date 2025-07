Răzvan Marin lascia il Cagliari a titolo definitivo e va ad Atene. Chiusa in serata l’operazione con l’Aek, che ha fatto un forte pressing sul centrocampista rumeno in quanto giocherà i preliminari di Conference League già questa settimana: inizialmente l’offerta della società greca era giudicata bassa, poi però le parti si sono avvicinate e hanno raggiunto un’intesa.

L’ormai ex rossoblù si trasferisce in Grecia per un milione di euro, con la firma di un ricco triennale, e chiude la sua esperienza in Sardegna dove era arrivato nell’estate del 2020 dall’Ajax. Fabio Pisacane avrebbe voluto tenerlo, ma alla fine è arrivato il via libera alla cessione (aveva solo un anno di contratto residuo).

Marin, rientrato un anno fa dopo il prestito biennale a Empoli, col Cagliari ha collezionato 111 presenze e 7 gol fra Serie A e Coppa Italia. Ha partecipato al ritiro di Ponte di Legno, che si chiude proprio in queste ore (oggi l’ultima doppia seduta), e adesso andrà in Grecia per firmare con l’Aek.

© Riproduzione riservata