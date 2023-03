Un gol speciale, quello contro l'Ascoli. Intanto perché ha regalato al Cagliari il sorpasso in una gara che si era messa malissimo nel primo tempo. E poi perché ha permesso a Marco Mancosu, cagliaritano doc, di raggiungere il centesimo gol in carriera tra i professionisti.

Mancosu ha segnato sempre, dalla Serie A alla C, partendo, curiosamente, proprio, dall'Ascoli, la squadra contro cui, indossando la maglia del Cagliari fece il suo esordio da professionista il 27 maggio 2007.

E il numero 5 rossoblù ha festeggiato questo traguardo con un lungo post su Instagram.

«Da Ascoli all'Ascoli, dal primo al centesimo. Ci tenevo talmente tanto a questo goal che si è fatto desiderare, com'è giusto che sia. Ero un ragazzino della Johannes con una passione incredibile per il pallone ed è rimasta intatta sino a oggi, quella stessa passione mi ha portato a raggiungere questo traguardo di cui vado tremendamente fiero perché arrivato tra mille difficoltà e tre categorie diverse. Impossibile in questo caso non citare Lecce e Cagliari, le mie squadre del cuore, grazie! Chiudo con una cosa che per qualcuno c'entrerà poco, ma per me conta tantissimo. Sono passati poco più di 10 anni dalla scomparsa di Carmelo Imbriani, mio ex allenatore e persona splendida. Questo è il libro del fratello, una persona oltre ogni logica e amore verso Carmelo. Grazie Gianpaolo, sei una fonte di ispirazione. Grazie Carmelo, questo gol è merito tuo e io lo so per certo».

