Altro che Joao Pedro, di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi. Roberto Mancini sta seriamente pensando di puntare su Balotelli per ottenere la qualificazione ai Mondiali in Qatar ed evitare la seconda ecatombe di fila per i colori azzurri.

Secondo Sky Sport il ct della Nazionale ha deciso di convocare SuperMario per lo stage della Nazionale in programma dal 26 al 28 gennaio, in concomitanza con la sosta del campionato.

L’attaccante dell’Adana Demirspor (squadra turca) quest’anno con Montella in panchina sembra rinato, ha messo a segno otto gol.

Mancini non gli aveva mai chiuso la porta: “La speranza di giocare in azionale tutti devono averla, non escludo nuovi inserimenti”.

Balotelli, 31 anni, non gioca in azzurro dal 7 settembre 2018. Ora ha tre giorni per convincere Mancini, che a quanto pare ha deciso di dargli un’altra possibilità. L’ultima grande occasione per l’attaccante.

(Unioneonline/L)

