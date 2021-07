Un malore durante l’allenamento: grande lo spavento per El-Khouma Babacar, attaccante attualmente in forza all’Aytemiz Alanyaspor, che si è sentito male nei primi giorni di ritiro della squadra turca in vista dell’avvio della stagione.

Sottoposto a una serie di esami, è emerso un problema al cuore. La tesi principale è quella di uno spasmo cardiaco, una sorta di improvvisa contrazione della parete muscolare che avvolge i vasi coronarici che determina di conseguenza una immediata riduzione al flusso di sangue a valle proprio come se ci fosse un’occlusione.

Babacar, classe 1993, ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan sui social: “Sto bene, vi ringrazio per l’affetto dimostrato”.

