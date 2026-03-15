Furtado trascina l'Olbia verso la salvezzaTripletta dell'attaccante capoverdiano nel 3-1 esterno contro l'Ischia
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Con una tripletta di Furtado l’Olbia batte l’Ischia a domicilio e con 27 punti scavalca in classifica al quindicesimo posto, momentaneamente, il Montespaccato, di scena a Budoni questo pomeriggio.
In attesa degli altri risultati della 10ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, la vittoria nello scontro salvezza con i campani permette ai bianchi di rientrare in corsa per i playout. Intanto, i galluresi si godono il 3-1 all’Ischia, terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio in casa della Flaminia Civita Castellana e il successo nel derby col Budoni prima della sosta per la Viareggio Cup.
Determinanti i due gol realizzati nel primo tempo da Furtado: il primo su rigore al 18’ e il secondo su azione al 32’. Nella ripresa il tris dell’attaccante capoverdiano, ancora dal dischetto al 13’, con la rete del neo entrato Consalvi che arriva 2’ dopo a illudere l’Ischia su una possibile rimonta.