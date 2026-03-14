Banda si accascia a terra: paura durante Napoli-LecceIl giocatore zambiano soccorso all’88esimo. Di Francesco: «Una botta al petto, credo tutto si risolverà per il meglio»
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Momenti di paura allo stadio Maradona, nel finale della sfida tra Napoli e Lecce, poi finita 2-1 per i partenopei.
Al minuto 88 un giocatore della squadra ospite – prima si era parlato di N’Dri, ma si tratta di Banda – è rimasto a terra colpito da un malore.
I giocatori di entrambe le squadre lo hanno circondato per consentire i soccorsi, poi il calciatore zambiano è stato portato via in barella dal personale sanitario, nel silenzio attonito degli spettatori sugli spalti.
Da quanto si apprende Banda, che sarebbe rimasto cosciente, è stato poi caricato su un’ambulanza.
«Banda ha preso una botta al petto, credo forte, non ce ne eravamo accorti: lui stesso si è messo paura, ma credo che tutto si risolva per il meglio», ha spiegato nel dopopartita il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco,
(Unioneonline)