In zona Cesarini la Torres evita la beffa di una sconfitta immeritata. Finisce 2-2 al “Vanni Sanna” contro il Ravenna, terza forza del campionato, sospinta dall’ex Fischnaller che ha segnato una doppietta. I rossoblù hanno dovuto rincorrere due volte e a fissare il risultato finale ci ha pensato l’ottimo Nunziatini, di testa, al 92’.

La squadra sassarese ha disputato un’ottima prova per due terzi di partita, dominando l’avversaria, ma è stata poco fortunata. Al 13’ su verticalizzazione di Mastinu a sinistra Zambataro ha scattato, è rientrato verso il centro e ha angolato il tiro che si è stampato sulla traversa. Ha cercato il raddoppio la formazione di Greco, ma debole il tiro di Luciani, mentre al 28’ Poluzzi ha neutralizzato in due tempi la conclusione di un brioso Di Stefano. Il Ravenna ha sbloccato il match casualmente, tiraccio dal limite di Mandorlini, rimpallo che ha consegnato la sfera all’ex Fischnaller e vantaggio.

Nella ripresa la Torres ha continuato a spingere e ha pareggiato al 58’ con una mezza girata potente della punta Di Stefano. Ospiti nuovamente avanti su una palla persa da Zambataro sulla propria trequarti: Spini da destra mette in mezzo per l’accorrente Fischnaller che raddoppia e neppure questa volta esulta, memore delle due belle stagioni sassaresi. Quando sembrava concretizzarsi la sconfitta, nel recupero, sul dodicesimo calcio d’angolo l’incornata di Nunziatini che ha fatto esplodere lo stadio.

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