Che tra la Juventus e Nainggolan non ci sia esattamente amore non è una novità, e anche stavolta il belga non ha fatto nulla per nasconderlo. In questo caso la miccia è il caos scoppiato nella semifinale di Coppa Italia, con Lukaku vittima di cori razzisti dalla curva bianconera, e la conseguente esultanza polemica (pagata con l’espulsione).

L’attaccante dell’Inter ha affidato il proprio pensiero a un post su Instagram: «La storia si ripete», si legge. «Ci sono passato nel 2019, e nel 2023 di nuovo. Spero davvero che stavolta la lega prenda provvedimenti, perché tutti dovrebbero godersi questo questo bellissimo gioco. F*ck racism».

Tantissimi i commenti, tra tifosi e sportivi, tra cui spunta anche quello di Nainggolan. L’ex Cagliari ironizza sulla curva della Juventus, scrivendo provocatoriamente «Cosa ti aspettavi là?» e aggiungendo due emoji della risata.

