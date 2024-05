Lorenzo Lucca al 36’ e Samardciz all’85’ tengono vive le speranze dell’Udinese, che vince 2-0 al Via del Mare contro un Lecce che ha già messo in cassaforte la permanenza in serie A.

I friulani di Cannavaro ora sono a 33 punti, come il Cagliari che domenica all’ora di pranzo scenderà in campo contro il Sassuolo al Mapei stadium.

Dietro ci sono 4 squadre. La Salernitana, già condannata alla B, è a quota 16 dopo il pareggio contro la Juve. Il Sassuolo ha 29 punti, Empoli e Frosinone sono a 32, a una sola lunghezza dal Cagliari.

La prossima sfida dei bianconeri sarà contro la diretta concorrente Empoli.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata