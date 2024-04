Salta un altro allenatore tra le squadre invischiate nella lotta retrocessione in Serie A.

L’Udinese ha ufficializzato l’esonero di Gabriele Cioffi dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto di sabato scorso contro il Verona e dopo il solo punto nelle ultime 4 giornate che ha fatto sprofondare la squadra al terzultimo posto: «Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi - le poche parole di commiato -, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l'impegno profuso».

Al suo posto Fabio Cannavaro, che sarà affiancato dal fratello Paolo, da Giampiero Pinzi e Francesco Troise. È il terzo allenatore stagionale dell’Udinese, che già aveva esonerato Sottil.

Tra le otto squadre invischiate nella lotta per non retrocedere solo il Cagliari e il Frosinone non hanno cambiato allenatore, continuando ad affidarsi rispettivamente a Ranieri e Di Francesco anche nei momenti più bui.

I friulani ora sono terzultimi a pari merito con il Frosinone, ma giovedì sera recuperano gli ultimi 20 minuti della partita contro la Roma sospesa sull’1-1 per il malore che ha colpito N’Dicka.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata