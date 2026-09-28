L’Italia conquista una netta vittoria per 4-1 contro la Turchia a Istanbul, nella seconda sfida di Nations League. Gli Azzurri affrontano la partita con grande intensità e prendono subito il controllo del gioco.

La prima parte di gara è tutta nel segno dell’Italia. La squadra di Mancini riesce a trovare con continuità la via del gol e va all’intervallo avanti 3-0. A segnare sono Bastoni, Frattesi e Kayode.

Nella ripresa la Turchia, inesistente nella prima frazione di gioco, prova a reagire e parte subito forte. I padroni di casa riescono ad accorciare le distanze con Ylmaz, portando il risultato sul 3-1 e provando a riaprire la sfida.

L’Italia però risponde immediatamente. È Pio Esposito a firmare il quarto gol degli Azzurri, riportando il vantaggio a tre reti e mettendo al sicuro il risultato. Mancini regala spazio anche al centrocampista del Cagliari Romano.

Il match termina 4-1 per l’Italia. Per la nazionale arriva ora un altro appuntamento di grande rilievo: la prossima sfida sarà contro la Francia.

© Riproduzione riservata