Una Inter inesistente non può niente contro il Paris Saint Germain: nerazzurri travolti per 5-0 e francesi campioni d’Europa. Per la squadra di Inzaghi sfuma un altro torneo dopo lo scudetto finito a Napoli.

La cronaca

Al fischio d’inizio, dopo una prima breve fase interlocutoria, il Psg si dimostra subito in palla. Achraf Hakimi, servito nell'area piccola da Doué, ha colpito al 13’ come terminale di un’azione da videogioco: il gol è stato convalidato dopo il sospetto di un offside, ma il grande ex – che si è quasi scusato – era tenuto in gioco da Dimarco.

Lo stesso laterale nerazzurro ha deviato la palla che si è insaccata per il raddoppio dei parigini: nel tentativo di metterla in angolo ha toccato sulla conclusione di Doué, al termine di un contropiede micidiale, e la traiettoria ha ingannato Sommer, costretto a prendere la sfera dal fondo della rete per la seconda volta. La reazione degli uomini di Inzaghi non c’è, a sfiorare il gol arrivano quelli di Luis Enrique. Una prima frazione da dimenticare per l’Inter.

Al ritorno in campo i nerazzurri fanno sentire la loro rabbia e per quindici minuti cercano di tenere alta la pressione, ma si infrangono contro le retrovie avversarie ordinate. I parigini si rendono pericolosi ancora una volta con Hakimi, ma questa volta la deviazione è decisiva e l’Inter evita il tracollo. Ma per poco. Perché Doué infilza di nuovo Sommer al minuto 63.

Con i nerazzurri in ginocchio arriva il poker di Kvaratskhelia al 72’. E la mazzata finale di Mayulu all’86’.

IL RICORDO

All’Allianz Arena di Monaco prima della partita era stato ricordato lo storico presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, morto nel giorno della finale. «È stato un grande presidente, appassionato di sport, ma soprattutto un grande uomo che aiutava il prossimo in modo morale. Ho perso anche un amico, ci vedevamo spesso. Viene a mancare uno dei grandi dirigenti del passato che forse in questo momento mancano», aveva detto il presidente dell’Inter, Beppe Marotta.

(Unioneonline/E.Fr.)

