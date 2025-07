Quasi 14mila. Precisamente: 13.920. Sono le violazioni degli automobilisti – accompagnate dalla relativa sanzione – rilevate in un anno dalle telecamere alla Ztl di Cagliari, riaccese «contro l’inquinamento acustico e ambientale».

E ora al sistema di rilevazione delle infrazioni alle norme per l’accesso alle zone centrali della città verranno aggiunte modifiche e integrazioni.

Pronto infatti il nuovo regolamento con rinnovi non più gratuiti e pass provvisori. Sanzioni anche per chi non rispetta l’orario in uscita.

L’articolo completo di Alessandra Carta su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata