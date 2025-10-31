Nicola Murru torna a giocare: ha firmato per il Gubbio, nel Girone B di Serie C. Il terzino sinistro originario di Selargius e cresciuto nelle giovanili del Cagliari, con cui ha giocato 107 partite fra il 2011 e il 2017, era svincolato da oltre un anno dopo la scadenza del suo contratto con la Sampdoria il 30 giugno 2024. Nella scorsa stagione, pur inattivo, aveva continuato ad allenarsi senza avere intenzione di smettere (compirà 31 anni il prossimo 16 dicembre) e nelle ultime due settimane era in prova con la formazione umbra, attesa domenica alle 14.30 dal derby contro la Ternana dell’altro ex rossoblù Fabio Liverani.

Murru, classe ‘94, ha debuttato da professionista il 17 dicembre 2011 in un Chievo-Cagliari. Dopo una lunga esperienza in rossoblù, con la vittoria della Serie B nella stagione 2015-2016, si è trasferito alla Sampdoria nell’estate del 2017. Coi blucerchiati 158 presenze e 2 gol fra Serie A, B e Coppa Italia, chiudendo con la fascia da capitano. Nel 2020-2021 il prestito al Torino (17 apparizioni). Per lui è la prima volta in Serie C.

Il Gubbio è una delle avversarie della Torres nel Girone B. Allenato da Domenico Di Carlo, ha in rosa l’ex Cagliari Primavera e Olbia Francesco Zallu. In classifica è ottavo con 16 punti, le partite di Murru contro la Torres saranno il 14 dicembre in casa e il 19 aprile al Vanni Sanna nella 18ª e 37ª giornata.

