Continua il digiuno di gol. Ora sono sei partite senza reti e due mesi senza una vittoria. E di gioco ad Arezzo se ne è visto pochissimo da parte di una Torres schierata con una sorta di 4-4-1-1. I padroni di casa si sono imposti 2-0 e vanno agli ottavi di Coppa Italia.

Gara giocata con formazioni imbottite di elementi provenienti dalla panchina, ma comunque l'Arezzo ha creato più pericoli e ha sbloccato la gara al 26’: l’ex Varela (attivissimo) serve Ravasio che tira, respinge Zaccagno ma Dell’Aquila di testa corregge in gol.

La reazione non c'è, i toscani controllano e raddoppiano al 77' con Ravasio che sfrutta il traversone di De Col.

© Riproduzione riservata