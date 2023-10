Dal Frosinone al Genoa, passando per l'impegno di mercoledì in Coppa Italia alla Dacia Arena con l'Udinese. Il Cagliari va di corsa, sorride per la prima, incredibile, vittoria stagionale, ma perde per almeno un mese Nahitan Nandez.

L'uruguaiano, schierato anche ieri come quarto di difesa, è uscito sul finire del primo tempo per un problema muscolare. Oggi gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra. El Leon dovrà rimanere a riposo e dovrà stare fuori per i prossimi 30-40 giorni.

Alla ripresa di questa mattina, defaticante per chi ha giocato col Frosinone, allenamento completo per gli altri e differenziato per Aresti e Capradossi.

Domani mattina è già tempo di rifinitura in vista della gara con l'Udinese, sedicesimi di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 21. I rossoblù partiranno nel pomeriggio e Ranieri dovrebbe dare spazio a quei giocatori che hanno giocato meno. E chissà che a Udine non arrivi il momento per l'esordio stagionale di Lapadula.

