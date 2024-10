La Lega Pro resta a forti tinte rossoblù. Le 57 società hanno votato la conferma dei vertici: Matteo Marani resta presidente e Gianfranco Zola è stato confermato come vice presidente.

Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo della serie C, conferma per il presidente della Torres Stefano Udassi in rappresentanza del girone B.

Stefano Udassi ha dichiarato: "Sono molto felice per la riconferma all'unanimità del Presidente Marani e di Gianfranco Zola. Hanno fatto, insieme a tutta la governance, un lavoro straordinario e sono fermamente convinto che continueremo a fare un grande lavoro per portare sempre più valore alla Serie CNOW. Ringrazio il Presidente Marani e tutti Presidenti per la fiducia che mi è stata accordata. Personalmente non posso che essere orgoglioso perché si tratta di un incarico di prestigio e allo stesso tempo di grande responsabilità ed importante anche per la Torres. Cercherò di fare del mio meglio e dare il mio contributo per tutte le sfide che verranno sia per la categoria che per la società che rappresento".

© Riproduzione riservata