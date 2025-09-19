Il Cagliari vince 1-2 a Lecce e - almeno fino a domani - è terzo in classifica in Serie A: le pagelle premiano tanti dei protagonisti rossoblù, dal Gallo Belotti autore della doppietta decisiva a Palestra che ha seminato il panico sulla destra.

Caprile 7

Dà sicurezza al reparto con le sue parate.

Palestra 7,5

Sontuoso: fa ammattire Gallo tanto che Di Francesco lo toglie all'intervallo.

Mina 6,5

Dà la palla del rigore a Belotti e gestisce con esperienza il finale.

Luperto 6

Rischia l'autogol in avvio di ripresa.

Obert 6,5

Saltato solo in una circostanza, per il resto tiene bene.

Adopo 6,5

Un suo tiro parato da Falcone è il segnale che ribalta la partita del Cagliari.

(dal 28' st Zappa 6)

Entra quando c'è da difendere, lo fa bene.

Prati 6

Tanti calci d'angolo, trova quasi sempre i compagni.

(dal 15' st Felici 6,5)

Da una sua discesa nasce il rigore della vittoria.

Deiola 7

Dà tutto, esce stremato coi crampi. E sfiora il gol.

(dal 42' st Mazzitelli 6)

In campo per chiudere ogni varco.

Esposito 6,5

Due pali, sfortunatissimo. Ma dà tanto alla squadra.

(dal 15' st Gaetano 6)

La qualità che serviva per l'ultima mezz'ora.

Folorunsho 7

Da una sua giocata nasce l'azione che porta all'1-1.

Belotti 7,5

Due gol, tre punti: il modo perfetto di festeggiare la 350ª in Serie A.

(dal 28' st Kılıçsoy 6)

Si fa notare nel finale.

Pisacane 7,5

Azzecca le scelte e dopo il vantaggio la squadra non soffre mai.

