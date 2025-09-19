Il primo gol di Andrea Belotti in rossoblù vale l'1-1 di Lecce-Cagliari all'intervallo. Dopo un avvio complesso, la squadra di Pisacane prende campo e domina per quasi mezz'ora: fra i più positivi Esposito e Palestra.

Inizio da incubo per i rossoblù: alla prima occasione il Lecce è già avanti. Ramadani serve sulla sinistra l'ex Sottil, che salta secco Esposito e dal fondo crossa al centro per il liberissimo Tiago Gabriel, difensore centrale salito in avanti e pronto a colpire di testa nell'area piccola per l'1-0 al 5'. Non arriva subito la reazione del Cagliari, che anzi rischia di nuovo al 16' quando Sala crossa da destra e l'altro centrale Gaspar di testa manda a lato alla destra di Caprile. Ma al 18' è Esposito ad andare a un passo dall'1-1: su cross di Prati aggancia sulla sinistra, salta un avversario e conclude forte sul palo, con il successivo tiro di Prati deviato da Belotti sul fondo.

Passa un minuto ed è ancora Cagliari, Esposito mette in movimento Adopo sulla destra e Falcone gli dice di no sul primo palo. Ancora lo scatenato Esposito al 22' ruba palla in area a Ramadani, serve il vicino Belotti ma è provvidenziale Coulibaly ad anticiparlo. Dall'angolo di Prati cross al centro e di testa Deiola chiama Falcone al miracolo, la palla sarebbe finita all'angolino basso. Si fa rivedere il Lecce, dopo aver sofferto per dieci minuti di fila, al 29' con un tiro di Coulibaly dal limite respinto da Caprile.

Di nuovo il Cagliari al 32', Palestra salta Gallo e calcia col sinistro con Falcone che si oppone. Sull'azione seguente il gol: Folorunsho prende campo centrale e avanza, gran filtrante a destra per Palestra che lascia sul posto Gallo e mette in mezzo per il facile tocco di Belotti, 1-1 e primo gol in rossoblù dell'attaccante. È scatenato Palestra, che al 41' fa tunnel a Gallo e crossa al centro dove una deviazione fa arrivare il pallone a Folorunsho, per un tiro a botta sicura murato in corner da Pierotti. Ancora un eccezionale Palestra al 44' mette a sedere Gallo, cross per Esposito bloccato da Coulibaly.

Al 45’, prima dei due minuti di recupero, gran destro a giro di Esposito e nuovo palo.

