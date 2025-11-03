La risalita della Lazio prosegue e stasera, contro il Cagliari, i biancocelesti hanno trovato il sesto risultato utile consecutivo. Tutto il contrario rispetto ai rossoblù. La classifica comincia a essere migliore per Maurizio Sarri, che dal 2-0 di stasera vede qualcosa di più rispetto alle prime giornate.

«È una vittoria che ci dà segnali positivi, il Cagliari era da agosto che non perdeva in trasferta», dice l'allenatore dei capitolini. «Era una partita complicata, ne siamo venuti fuori da squadra matura che ha spinto sull'acceleratore quando poteva. Abbiamo saputo soffrire quando c'era da soffrire: mi sembra che i ragazzi stiano crescendo».

La Lazio, per necessità ancor prima che per scelta, non ha cambiato formazione nonostante ci fosse l'infrasettimanale. «Abbiamo sei-sette giocatori in infermeria, c'era anche preoccupazione da parte nostra perché era la terza partita settimanale e abbiamo potuto cambiare poco», ricorda Sarri. «La squadra sta diventando mentalmente forte, è chiaro che per essere competitivi a grandi livelli un pizzico di qualità ci manca. Questo è evidente, però è una squadra che dà gusto allenare: quello che ha lo mette dentro, per un allenatore è una soddisfazione».

