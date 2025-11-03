Lazio-Cagliari costa ai rossoblù la seconda sconfitta consecutiva, con la sesta partita senza vincere: nelle pagelle del 2-0 dell'Olimpico pesa l'errore di Prati costato il raddoppio.

Caprile 6

Superato solo da due splendide conclusioni.

Zappa 6

Zaccagni è un cliente complicato, ma sul gol non è colpa sua.

Mina 6,5

Rientra con la sua classica foga, soprattutto su Zaccagni.

Luperto 5,5

Saltato da Isaksen sull'1-0, continua la stagione negativa.

Palestra 5,5

Sull'1-0 concede il sinistro a Isaksen.

(dal 34' st Idrissi sv)

Adopo 6

Un tiro troppo debole che Provedel blocca.

Prati 5

L'errore sul 2-0 è gravissimo e i segnali che manda sono negativi.

Folorunsho 6

Ha tante occasioni, in chiusura di primo tempo sfiora il gol.

(dal 34' st Pavoletti sv)

Dentro per l'assedio finale, che però non c'è.

Gaetano 6

Potrebbe colpire in avvio di ripresa, arriva stanco al tiro.

(dal 12' st Felici 6)

Subito ammonito, cerca poi di farsi vedere in fascia.

Borrelli 5,5

Meglio in difesa che in attacco. E per un centravanti non è un granché.

(dal 24' st Kılıçsoy 5,5)

Non si vede praticamente mai.

S. Esposito 5

Avrebbe dovuto e potuto incidere di più, gira al largo dall'area.

(dal 24' st Luvumbo 5,5)

Non riesce a ripetere il gol di un anno fa all'Olimpico.

Pisacane 5,5

Prova a cambiare qualcosa, ma il periodo no del Cagliari prosegue.

