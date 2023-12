Solo sette punti dividono il Cagliari e una Lazio che non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Ma nonostante l’undicesimo posto in classifica i biancocelesti restano una big del campionato, e le prestazioni in Champions (dove gli uomini di Sarri hanno centrato la qualificazione agli ottavi con un turno di anticipo) lo confermano. Per trovare il primo risultato utile contro una “grande”, i rossoblù non dovranno sbagliare nulla. Alle 18 il fischio d’inizio.

Queste le scelte ufficiali di formazione per Maurizio Sarri e Claudio Ranieri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All.Sarri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Goldaniga; Zappa, Prati, Makoumbou, Azzi; Viola; Lapadula, Petagna

