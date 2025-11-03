SEGUI QUI IL SECONDO TEMPO DI LAZIO-CAGLIARI

Primo tempo di Lazio-Cagliari senza reti, ma con occasioni per entrambe le squadre: le principali sono di Marušić da una parte e Folorunsho dall'altra.

Confermato il 4-3-1-2 nel Cagliari, con Palestra che cambia fascia e gioca a sinistra. Primo quarto d'ora senza particolari emozioni, a parte una conclusione di Prati su corner respinto (4') che termina alta. Proprio al 15' Gaetano libera Folorunsho sulla sinistra, ma il suo destro è debole e Provedel para senza problemi. Non approfitta invece di un rimpallo Esposito al 20', la palla gli arriva al limite e conclude col sinistro: altissimo.

Dei problemi allo stomaco per Gaetano portano Felici a scaldarsi, col numero 10 che pur non al meglio resta in campo. Nel frattempo, al 27', la Lazio batte un corner con lo scambio corto e Cataldi crossa basso: Palestra in scivolata interviene ed evita problemi. Ma un minuto dopo i biancocelesti sfiorano il vantaggio, con Zaccagni che va via a Zappa e crossa all'indietro a rimorchio per il mancino di Bašić a centro area alto non di molto. Situazione simile al 30', è Lazzari a scappare sulla destra per il traversone basso che Zaccagni gira a lato.

La Lazio alza i ritmi dopo metà primo tempo, al 31' ci prova anche Marušić e sul suo destro a giro è bravo Caprile in tuffo a mettere in corner e negargli l'1-0. È questa la migliore occasione del primo tempo lato biancoceleste, mentre il Cagliari ne ha una grossa al 43'. Su punizione di Esposito mischia in area, raccoglie Folorunsho che calcia da posizione defilata e Provedel si oppone: la palla torna al numero 90, tocco dietro per Luperto e sinistro murato.

