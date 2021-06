Con la doppietta rifilata domenica scorsa al Team Nuova Florida, il bomber del Latte Dolce Luigi Scotto diventa capocannoniere e rinforza il primo posto della classifica marcatori. Grazie alle sue prodezze l’attaccante, 31enne di Sassari, si riprende la scena e raggiunge quota 17. Due gol che non bastano, però, per vincere sul terreno di gioco di Usini, una sfida finita in parità.

“Al di là della classifica ormai segnata, i biancocelesti ci tenevano a vincere quella sfida per dare una continuità di risultato – spiega Scotto - ma domenica prossima con l’ultima partita del campionato speriamo di incrementare il bottino, di uscire a testa alta e di confermare la mia posizione di capocannoniere”. Dietro di lui in quota nel campionato di serie D girone G, ci sono Gomez e Cappai con 16 gol, colleghi avversari che potrebbero recuperare reti. Il suo ultimo colpo andato a segno nel campo di calcio “Peppino Sau” lo ha dedicato a suo figlio in arrivo: una gioia immensa espressa sul terreno di gioco con il dito in bocca ed un saluto alla sua famiglia. “Il prossimo anno faremo meglio – aggiunge il bomber biancoceleste – . Quest’anno abbiamo giocato una competizione al di sotto delle nostre potenzialità ma l’obiettivo adesso è uscire a testa alta da un campionato difficile”.

Ci crede davvero Luigi Scotto, da un anno nel Latte Dolce dopo una lunga carriera iniziata a sei anni a Sassari nelle giovanili e proseguita nella squadra del Genoa, Serie A settore giovanile, poi l’approdo per 8 anni in Serie C e infine negli ultimi anni in serie D.

© Riproduzione riservata