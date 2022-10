Cagliari subito in vantaggio con la rete di Lapadula al terzo minuto: ottimo stacco con palla in rete su punizione di Millico.

Un minuto prima era stato ammonito Hernani per un fallo su Nandez.

Dopo la rete, come spesso capita, il Cagliari si è abbassato in attesa dell’avversario, che però non riesce a essere pericoloso.

Al 21’ Millico mette a terra a sinistra un bel cambio campo di Nandez: conclusione di poco fuori. Una buona occasione per la squadra di casa.

La Reggina pareggia al 24’. Gagliolo troppo libero in area incorna su calcio d’angolo di Hernani. Radunovic battuto.

Clamorosa occasione per la Reggina al 36’: Hernani tutto solo riceve palla in mezzo all’area rossoblù, batte a rete ma Di Pardo si immola in scivolata e devia in angolo.

Fabbian al 45’ tenta la conclusione da fuori: tiro di poco alto sopra la traversa della porte rossoblù, lato curva Sud della Domus.

In chiusura della prima frazione, giallo per Di Pardo, per un intervento falloso su Menez.

Fischia il signor La Penna: squadre negli spogliatoio sull’1-1. Partita equilibrata alla Domus.

LE FORMAZIONI

Dopo la scossa del patron Giulini in società tra mercoledì e giovedì, la parola torna al campo.

Il Cagliari deve battere la Reggina per uscire dalla crisi e recuperare terreno sul treno di testa. E per farlo l’allenatore Liverani si affida inizialmente a Radunovic (che ha tanto da farsi perdonare dopo gli errori di Ascoli), Di Pardo, Altare, Capradossi, Barreca, Nandez, Makoumbou, Rog, Millico, Lapadula, Luvumbo (out Goldaniga, Mancosu e Pavoletti).

Con la consegna delle formazioni ufficiali sale ulteriormente l’adrenalina alla Unipol Domus dove sono attesi circa 11mila spettatori per il fischio d’inizio.

I calabresi di Pippo Inzaghi (in corsa per la panchina rossoblù in estate) romperanno a loro volta il ghiaccio con Ravaglia, Pierozzi, Canotto, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Majer, Hernani, Camporese, Menez e Rivas.

Partono dalla panchina dunque i due ex Colombi e Crisetig.

Arbitra il romano La Penna.

Fabiano Gaggini

