Spiacevole episodio per l'ex calciatore Alessandro Matri.

I ladri si sono infatti introdotti nell’abitazione milanese dei genitori, rubando diverse cose e , fra le altre, la maglia del Milan indossata dall'ex centravanti in occasione del suo esordio in Serie A.

"Caro ladro che oggi sei entrato in casa dei miei genitori, tra le cose che ti sei preso ce n'è una che per te avrà sicuramente un valore economico ma per me ha un valore affettivo ed è la maglia del Milan del mio esordio in Serie A", ha scritto Matri su Twitter.

L'ex attaccante, con un passato anche a Cagliari, ha poi proseguito: "So che scrivendo qui non risolvo nulla, ma sia mai che ti venga recapitato questo messaggio e ti venga la magnifica idea di farmela riavere. Tanto ormai l'indirizzo lo conosci...".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata