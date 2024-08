Dopo il rinforzo per il centrocampo (Casini) ecco quello per la difesa: la Torres ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo di Mario Mercadante dal Gubbio.

Difensore mancino, classe 1995, Mercadante è reduca da una buona stagione in Serie C (nel girone dei sassaresi) con la maglia del Gubbio, che lo ha visto partecipare anche ai playoff per la promozione in serie B. con i Playoff Girone B, Per lui tra campionato e Coppa Italia 35 presenze e 2 gol.

Difensore esperto, Mario Mercadante vanta oltre 200 partite in Lega Pro con le maglie di Cesena, Monopoli 1966 e Savoia 1908. Vanta oltre 200 match in Lega Pro, 12 gol e 14 assist.

