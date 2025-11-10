Adesso c'è anche l'ufficialità del comunicato: Alfonso Greco torna sulla panchina della Torres. Per la terza volta. La prima è quella in serie D con ritorno in C grazie agli ottimi playoff. La seconda nel primo campionato in Lega Pro quando è stato prima esonerato ma poi richiamato visti i deludenti risultati del suo successore Sottili. Ora il ritorno di un allenatore che - va ricordato- è ancora sotto contratto ma non era stato confermato in estate.

Alfonso Greco verrà presentato alla stampa domani pomeriggio.

Oggi invece il presidente Stefano Udassi e il direttore sportivo Andrea Colombino faranno il punto sulla situazione di una stagione iniziata in maniera disastrosa dal punto di vista dei risultati: la Torres è penultima, ha vinto solo una volta in tredici giornate e ha l'attacco peggiore di tutta la serie C.

A questo punto è probabile che venga accantonato il progetto giovani che doveva portare un sostanzioso premio in denaro, ma si punti sulla vecchia guardia che - del resto- il tecnico Greco conosce molto bene dopo quattro stagioni, che hanno fruttato anche un secondo e un terzo posto.

