Finora la squadra sassarese non ha mai conquistato due vittorie di fila. Domani pomeriggio al “Vanni Sanna” (inizio alle 14.30) non è di scena l'avversaria più semplice, la vicecapolista Gubbio, eppure è doveroso provarci per uscire da una stagione che oscilla fra il tranquillo centro classifica e l'ansia di venire risucchiata in zona playout.

Il tecnico Greco deve risolvere qualche problema in difesa. Il terzino Heinz non è a posto e potrebbe persino restare fuori dai convocati. Dal momento che Lombardo non ha recuperato, il ballottaggio sulla fascia destra è tra Ferrante e Riccardo Pinna, posto che dalla squalifica rientra Dametto che riprenderà posto al centro della retroguardia.

Per il resto dovrebbe essere la stessa formazione che ha espugnato Carrara. Senza altre novità, neppure in panchina, dato che l'allenatore rossoblù sembra propenso a rinviare la convocazione dell'attaccante Ruocco di una settimana per consentirgli un pieno recupero dopo il mese abbondante di stop per problemi muscolari.

