Secondo arrivo in casa Torres, seppur in prestito. Dalla Juve Stabia arriva Matteo Baldi, difensore classe 2002 che con il club campano ha accumulato 55 presenze e un gol tra serie C (che ha vinto nel 2023/24) e serie B.

Centrale difensivo che può giocare anche a destra, Baldi ha anche fatto esperienza in Lega Pro con Alessandria e Triestina.

Con l'arrivo di Baldi e l'ingaggio di GianMaria Zanandrea, il reparto difensivo è al completo. Sono state tappate le falle che si erano aperte dopo le partenze di Lattanzio, Stivanello e soprattutto Mercadante, che era quasi sempre titolare. Ora si cerca una punta rapida ed efficace per aiutare il reparto offensivo.

© Riproduzione riservata