La Torres prende in prestito il difensore Matteo BaldiIl giocatore ha vinto due anni fa la serie C con la Juve Stabia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Secondo arrivo in casa Torres, seppur in prestito. Dalla Juve Stabia arriva Matteo Baldi, difensore classe 2002 che con il club campano ha accumulato 55 presenze e un gol tra serie C (che ha vinto nel 2023/24) e serie B.
Centrale difensivo che può giocare anche a destra, Baldi ha anche fatto esperienza in Lega Pro con Alessandria e Triestina.
Con l'arrivo di Baldi e l'ingaggio di GianMaria Zanandrea, il reparto difensivo è al completo. Sono state tappate le falle che si erano aperte dopo le partenze di Lattanzio, Stivanello e soprattutto Mercadante, che era quasi sempre titolare. Ora si cerca una punta rapida ed efficace per aiutare il reparto offensivo.