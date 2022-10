Grazie a un gol di Scappini la Torres evita una sconfitta che sarebbe stata dolorosissima davanti al pubblico del “Vanni Sanna”.

La rete arriva al 96’ e rimedia a una partita non convincente della Torres che ha dovuto rimontare per due volte lo svantaggio nei confronti di una Vis Pesaro molto rapida nelle ripartenze e furba a sbloccarla al 10’ su incomprensione tra Antonelli e Lora che consente a Provazza di recuperare palla sul vertice dell’area sinistra, scatto e tiro nel primo angolo che passa tra portiere e palo. La Torres prova a reagire, ma è la Vis Pesaro che raddoppia con Aucelli, ma la rete viene annullata per un fallo in attacco. Al 22’ Antonelli avanza timidamente e su contrasto gli ruba palla il solito Provazza che scappa a sinistra e serve al centro, dove per fortuna i compagni arrivano in ritardo.

Alla mezz’ora la gara si accende, cresce il nervosismo: i rossoblù entrano in area ma Liviero anziché tirare serve Diakite che è raddoppiato e non riesce a girarsi bene per il tiro. Ruocco prova a cercare il varco per il tiro ma viene contrastato appena entra in area e su contropiede la Torres soffre ancora Provazza.

Al 37’ accelerazione di Liviero a destra, sul traversone basso Ruocco prova ad anticipare il portiere ma non ci riesce d’un soffio e viene ammonito da un arbitro iperprotettivo verso gli ospiti.

Nel secondo tempo due ingressi per la Torres e formazione ridisegnata: Liviero diventa terzino sinistro al posto di Girgi, entra Scappini per giocare con tre punte e a centrocampo Suciu sostituisce Gianola.

Al 52’ Liviero crossa a sinistra da fondo area e Diakite da mezzo metro la mette dentro per il pareggio.

Al 58’ bordata di Marcandella da 25 metri e Garau la tocca il tanto da mandarla sulla traversa. Anteprima del nuovo vantaggio pesarese, perché sugli sviluppi del corner palla dentro e Fedato quasi da terra in area piccola la gira.

Al 71’ Garau esce fuori dall’area di testa per anticipare un lancio e riprende di testa Fedato che tenta il pallonetto mancando la porta di mezzo metro. All’80’ su corner destro gira di testa Scappini ma senza inquadrare la porta.

Ci prova Sanat da destra all’85’ con un tiro che sfiora la traversa. La Vis Pesaro continua a perdere tempo ma all’ultimo assalto Scappini mette a segno il pari che fa esplodere lo stadio.

