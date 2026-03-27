Il pareggio serve a galleggiare, la vittoria a navigare lontano dai playout. Domani pomeriggio al "Vanni Sanna" (ore 14.30) la Torres ospita il Livorno. Tra le due formazioni ci sono appena 6 punti di differenza e va ricordato che all'andata i toscani vinsero 3-1 grazie a due rigori. I rossoblù sono quartultimi, il Livorno undicesimo.

Il tecnico Alfonso Greco chiede ai suoi massima concentrazione: "Dobbiamo curare quei dettagli che fanno la differenza in una partita se vogliamo evitare di uscire dal campo ancora con qualche rimorso. Non dobbiamo essere superficiali per non concedere occasioni alle avversarie".

E sull'avversaria il mister evidenzia: "Il Livorno ha ancora qualche speranza di entrare nei playoff, quindi vuole fare risultato e ha una coppia di attaccanti esperti che hanno fatto le categorie superiori". I gemelli del gol (9 a testa) sono Di Carmine, che ha fatto la serie A con Cremonese e Verona, e Dionisi, in massima serie con la maglia del Frosinone.

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