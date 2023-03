L'ultimo gol di una vittoria in questo campionato lo ha segnato Diakite un mese fa, contro l'Alessandria. Per questo c'è molta attesa per l'eventuale rientro dell'attaccante, che ha fatto terapia per provare a superare il problema muscolare accusato nel riscaldamento pre-gara del derby di Olbia. Da allora solo un pareggio e quattro sconfitte per la Torres che ha richiamato il tecnico Gresco licenziando Sottili.

L'impiego anche part time di Diakite sarebbe grasso che cola per l'attacco rossoblù che con 25 reti è il terzultimo del girone. Invece l'Ancona con 48 gol propone il quarto attacco del campionato.

Una curiosità: l'ultima volta che la Torres ha battuto a Sassari l'Ancona, che allora ci chiamava Anconitana, era il 28 settembre 1969. Gol firmato da Benedetto Ventura. Va precisato che a metà degli anni '70 i destini delle due squadre si divisero e da allora l'Ancona ha giocato pure in serie B e soprattutto in A due volte: nella stagione 1992/93 e in quella 2003/2004 dove retrocesse nonostante avesse in squadra giocatori del calibro di Dino Baggio, Pandev, Ganz e Hubner.

© Riproduzione riservata