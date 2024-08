A 48 ore dal "debutto" nella Coppa Italia maggiore, la Torres si allena oggi e domani di nuovo al m"Vanni Sanna" che sabato alle 20.30 ospiterà il Mantova. Il match contro la formazione di serie B è valido per le eliminatorie.

La sfida propone un ex per parte. Il capitano Gigi Scotto ha trascorso due stagioni al Mantova contribuendo al suo ritorno tra i professionisti: 35 gol e 28 assist in due campionati. “Affrontare il Mantova sarà un'emozione grandissima, sono stato lì due anni dove ho fatto bene e sono stato trattato benissimo, è una squadra forte che esprime un gioco importante”.

Nella formazione lombarda è appena approdato Francesco Ruocco, attaccante che è stato determinante sia nel ritorno in serie C della Torres sia nella grande stagione chiusa col secondo posto. Scotto sorride e dice: "Siamo orgogliosi del cammino di Francesco e gli auguriamo il meglio, ma solo da lunedì".

