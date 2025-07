«Libereremo la Sardegna da chi vuole trasformarla in una colonia». Termina oggi la Marcia delle pietre parlanti contro ogni speculazione. I manifestanti, quasi tutti del Presidio permanente del Popolo sardo, oggi completano a Su Nuraxi un percorso durato quattro giorni per oltre 120 chilometri.

Ieri la tappa si è conclusa a Genoni dove la comitiva è arrivata alle 19.30. Ora gli attivisti sono diretti a Las Plassas dove contano di arrivare alle 12.30 per una breve pausa nel parco del museo del castello.

Ripartenza alle 17 in direzione Tuili dove arriveranno attorno alle 18.30. Prevista una breve sosta al consorzio sardo Grano Cappelli. Si tornerà poi indietro per la Provinciale 5 per arrivare a Su Nuraxi attorno alle 20.

