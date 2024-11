Servirà una Torres più pratica per tornare al successo. Domani pomeriggio al "Vanni Sanna" (inizio alle 15) arriva l'Ascoli, uno dei club fondati a fine '800, e con ben 16 stagioni di A alle spalle, l'ultima nel 2007.

Se la squadra sassarese arriva da un pareggio e tre sconfitte consecutive che hanno creato malumore, l'Ascoli sembra invece in risalita: quattro pareggi di fila e la vittoria col Gubbio.

Il tecnico Greco dovrebbe affidarsi per almeno dieci undicesimi ai veterani presenti già nella stagione passata. La Torres è chiamata a una prestazione di sostanza, che vada oltre il possesso palla, dato che è addirittura undicesima come media tiri nel girone e utilizza pochissimo anche l'arma del tiro da fuori. Nelle ultime tre gare i rossoblù non hanno segnato.

