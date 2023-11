Nel calcio professionistico italiano nessuno ha fatto più punti di Torres e Cesena, appaiate a quota 39 dopo 15 giornate del girone B. Per restare in serie C il Mantova è capolista nel girone A con 35 punti, mentre nel girone C la Juve Stabia ne ha 32.

Persino l'Inter che ha 32 punti dopo 13 giornate può arrivare tra due gare al massimo a 38 punti e quindi sempre meno della coppia sassarese-romagnola, mentre in serie B Parma e Venezia possono tra un turno issarsi a 33 punti.

Nella stagione passata il Cesena ha chiuso a 79 punti, seconda dietro la Reggiana con 81. Ma alla formazione romagnola aumentare l'andatura rispetto all'anno scorso non è servito per superare la formazione allenata da Alfonso Greco. A proposito di paragoni: nel campionato 2022/23 la Torres ha ottenuto la salvezza con 41 punti, quota che i rossoblù attuali possono superare già prima della fine del girone d'andata.

