Una prestazione buona, anche se non brillante. Un punto che aiuta la Torres a consolidare il quartultimo posto. Sul campo del Pineto finisce 0-0. Sesto risultato utile di fila per la squadra sassarese.

Gara a corrente alternata. La migliore occasione nel primo tempo è per la Torres al 17' con un lancio millimetrico da 50 metri di mastinu per Diakite che però non è rapido e si fa chiudere il tiro dal portiere in uscita. La risposta abruzzese alla mezzora è un tiro angolato troppo da Schirone che si era liberato di Nunziatini.

Nella ripresa Pellegrino sfiora il palo destro, così come al 58' Di Stefano che intercetta il rinvio corto del portiere Tonti. Bravo Zaccagno ad opporsi al 63' al siluro di Lombardi. La Torres segna al 67' con Zecca ma l'arbitro annulla per un fallo sul difensore Ienco. All'80' Sala calcia male, è quasi un assist per Di Stefano che sottoporta non riesce a deviare e la difesa allontana. All'81' Idda prende prima il giallo per un fallo e poi il secondo cartellino per proteste, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Si chiude con Lunghi che riceve a centro area da Zambataro, stoppa e prova a girarsi ma viene contrastato da un avversario.

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