Ancora una giornata di sofferenza per la Torres che non riesce a battere il Gubbio, mentre la Sambenedettese supera il già retrocesso Pontedera e si porta a -2 dai rossoblù. Finisce 0-0 al “Vanni Sanna”, ennesimo rimpianto di un campionato dove la squadra di Greco ha raccolto meno di quanto prodotto. Tutto rimandato dunque all’ultima giornata, ma si gioca sul campo di un Arezzo che deve vincere per provare a chiudere prima.

Primo tempo di marca rossoblù, col Gubbio che raramente esce fuori dalla propria metà campo. La squadra sassarese costruisce sei azioni, ma solo due tiri sono nello specchio della porta. Al 15’ punizione di Mastinu da destra, Baldi in area piccola devia ma il portiere evita una rete che sembrava già fatta. Krapikas è attento anche in chiusura della prima frazione quando respinge la conclusione della punta Di Stefano.

Nella ripresa l’occasione ghiotta se la procura Mastinu che salta due difensori e si presenta davanti al portiere ma non riesce a superarlo. Intermezzo con tiro da lontano di Heaiech (Zaccagno è attento) e al 72’ traversa di Sorrentino ma era stato segnalato il fuorigioco. Ci riprova da fuori Di Stefano al 78’: rasoterra angolato ma non abbastanza potente da superare il portiere. Nel recupero due contropiede ospiti e Zaccagno respinge il tiro ravvicinato di Podda.

© Riproduzione riservata