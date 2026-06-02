Incidente stradale sulla statale 387 all'altezza del bivio di Soleminis. Tre i feriti dopo un tamponamento fra una Citroen e una Punto.

Ad avere le paggio sono stati un 82enne di Ussana e due sorelle di Dolinova di 66 e 54 anni. Il primo è finito al Brotzu, le due donne al Policlinico di Monserrato con ferite per fortuna non gravi.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla.

Gli agenti hanno disposto il senso unico alternato di marcia per poter eseguire i rilievi di legge. Sul posto anche operai dell'Anas per rimettere in sicurezza la strada.

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