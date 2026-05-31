«Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi»: lo dice Rafael Leao in una intervista alla portoghese Sport.tv pubblicata nella tarda serata di ieri sui canali social.

«Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club», aggiunge chiudendo pubblicamente con il Milan.

Leao è in scadenza di contratto al 30 giugno 2027. «Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo», conclude.

(Unioneonline)

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