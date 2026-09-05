L'esperienza della Torres contro la gioventù del Grosseto. È il tema principale della seconda trasferta in Toscana. Domenica alle 15 la squadra di Greco gioca contro una neopromossa che ha iniziato di slancio il campionato e con 4 punti dopo due giornate fa parte del gruppone di teste. I rossoblù dal canto loro sono a quota 3, quindi con un colpaccio possonon stare in alto.

Il Grosseto è praticamente una Under 23 se si escludono un paio di veterani, il difensore Gonnelli e l'attaccante Mastroianni, quindi c'è da attendersi una partita ad alto ritmo per tutti i 90 minuti, con buon pressing da parte dei padroni di casa.

La Torres dal canto suo ha le certezze di un gruppo consolidato, ma l'indisponibilità del difensore Scaringi e dell'attaccante Mastroianni, e gli acciacchi di qualche altro giocatore ne limitano le scelte. Potrebbe debuttare nella ripresa l'ultimo acquisto, l'attaccante Bunino, proveniente dal Cittadella.

© Riproduzione riservata