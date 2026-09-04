Terza giornata di Serie A, la prima del mese di settembre, subito con due big match: Inter-Napoli e Roma-Atalanta, entrambi in anticipo in vista dell’esordio in Champions League. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 4 settembre

Genoa-Como (ore 20.45)

Sabato 5 settembre

Fiorentina-Torino (ore 15)

Inter-Napoli (ore 18)

Roma-Atalanta (ore 20.45)

Domenica 6 settembre

Frosinone-Venezia (ore 15)

Parma-Monza (ore 15)

Bologna-Sassuolo (ore 18)

Juventus-Milan (ore 20.45)

Lunedì 7 settembre

Cagliari-Lecce (ore 18.30)

Udinese-Lazio (ore 20.45)

Classifica Serie A

Roma 6

Inter 6

Milan 6

Juventus 6

Atalanta 6

Lazio 6

Udinese 4

Como 4

Frosinone 3

Napoli 3

Sassuolo 3

Cagliari 3

Lecce 3

Torino 0

Bologna 0

Genoa 0

Parma 0

Monza 0

Venezia 0

Fiorentina 0

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