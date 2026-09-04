Serie A, Inter-Napoli e Roma-Atalanta big match in anticipoLe partite della terza giornata con risultati, marcatori e classifica
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Terza giornata di Serie A, la prima del mese di settembre, subito con due big match: Inter-Napoli e Roma-Atalanta, entrambi in anticipo in vista dell’esordio in Champions League. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 4 settembre
Genoa-Como (ore 20.45)
Sabato 5 settembre
Fiorentina-Torino (ore 15)
Inter-Napoli (ore 18)
Roma-Atalanta (ore 20.45)
Domenica 6 settembre
Frosinone-Venezia (ore 15)
Parma-Monza (ore 15)
Bologna-Sassuolo (ore 18)
Juventus-Milan (ore 20.45)
Lunedì 7 settembre
Cagliari-Lecce (ore 18.30)
Udinese-Lazio (ore 20.45)
Classifica Serie A
Roma 6
Inter 6
Milan 6
Juventus 6
Atalanta 6
Lazio 6
Udinese 4
Como 4
Frosinone 3
Napoli 3
Sassuolo 3
Cagliari 3
Lecce 3
Torino 0
Bologna 0
Genoa 0
Parma 0
Monza 0
Venezia 0
Fiorentina 0