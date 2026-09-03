Fabio Pisacane era squalificato per Cagliari-Verona, eredità dell’espulsione rimediata nel finale della precedente partita di Coppa Italia contro l’Arezzo. A commentare la sconfitta di stasera col Verona, che si è imposto 1-2 alla Domus, anziché il suo vice Giacomo Murelli che si è seduto in panchina, è comunque andato l’allenatore rossoblù che ha seguito la partita dalla tribuna, collegato costantemente con il suo staff.

«Non sono felicissimo, sia per la prestazione sia ovviamente per il risultato», premette Pisacane. «Ci tenevamo a passare il turno, complimenti al Verona che ha passato il turno ed è stato cinico a concretizzare una delle due occasioni avute nel secondo tempo».

A Pisacane non è piaciuto il primo tempo del Cagliari. «Siamo stati poco cattivi e non deve mai mancare: al di là della Coppa Italia e delle scelte, che sono alibi, ci prendiamo la responsabilità di non aver passato il turno. Dobbiamo lavorare tanto e accelerare l’inserimento dei nuovi, ma l’anima che fa la differenza è quella che nella prima frazione è mancata». Poi fa un breve commento sull’aver dovuto seguire la partita dalla tribuna: «Per me era la prima volta, sicuramente non posso allenare da lì. Spero di farlo in panchina, è difficile stare lì».

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