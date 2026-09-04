Stasera si chiude il calciomercato in Turchia, tre giorni dopo la Serie A, e il Cagliari ha approfittato di questa finestra aggiuntiva per piazzare Gennaro Borrelli. Dopo l’accordo trovato nella giornata di ieri, l’attaccante quest’oggi ha firmato con il Rizespor e giocherà in Süper Lig, il massimo campionato turco. Il trasferimento è in prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto.

Il Rizespor ha cominciato il campionato battendo il Konyaspor 0-1 a Ferragosto, poi ha perso in casa contro il Samsunspor sabato 22 agosto e superato 1-2 il Gaziantepspor sabato 29. È atteso dal match casalingo contro l’Alanyaspor lunedì alle 19, in quello che bisognerà capire se potrà essere l’esordio di Borrelli visto che il Cagliari l’aveva ufficialmente tenuto fuori dalla sfida di Coppa Italia persa ieri col Verona per un leggero problema fisico.

Borrelli chiude la sua esperienza con la maglia del Cagliari con cinque gol in ventisette presenze nella scorsa Serie A, più tre gare e una rete in Coppa Italia 2025-2026 e due scampoli di partita nelle prime due giornate di questo torneo contro Parma e Inter. Era arrivato da svincolato nell’estate del 2025, dopo lo svincolo dal Brescia che non si era iscritto in campionato.

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