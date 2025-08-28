Ha debuttato tra i professionisti l'anno scorso e con la maglia del Pontedera ha racimolato 36 presenze, delle quali 26 da titolare. Il centrocampista Mattia Sala, classe 2005, è stato presentato questa sera. «Credo che la Torres sia la squadra più giusta in questo momento della mia breve carriera per poter crescere».

Sala è cresciuto nelle giovanili del Milan e poi è passato a quelle del Pisa: «Passare tra i professionisti significa giocare contro avversari che hanno 10 o anche 15 anni più di te. Devi dare anche qualche colpo in più, altrimenti li prendi, perché il gioco è più fisico».

Jolly del centrocampo, Mattia Sala spiega in quali posizioni ha giocato: «Ho iniziato da centrocampista centrale, poi ho fatto la mezz'ala, il trequartista e alla fine persino l’ala, ma devo ammettere con sincerità che il ruolo di mezz'ala è quello che preferisco perché mi lascia più libertà sul campo».

© Riproduzione riservata